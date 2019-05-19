وزير الزراعة الاسرائيلي يقود اقتحامات الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، صباح اليوم الأحد، اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، بحراسة من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة.وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال "أوري ارئيل" برفقة 17 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى وقاموا بجولة في ساحاته.