قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل 3 مواطنين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة.واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتقلت الاسير المحرر عامر الزياح عقب مداهمة منزله.