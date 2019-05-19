قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل 3 مواطنين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتقلت الاسير المحرر عامر الزياح عقب مداهمة منزله.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل 3 مواطنين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتقلت الاسير المحرر عامر الزياح عقب مداهمة منزله.
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