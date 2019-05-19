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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير الرجوب يعلق اضرابه المفتوح عن الطعام بعد تحقيق مطلبه

هيئة الأسرى: الأسير الرجوب يعلق اضرابه المفتوح عن الطعام بعد تحقيق مطلبه
الأسير سليم يوسف الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير سليم يوسف الرجوب من بلدة دورا جنوب الخليل، علق اضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لـ 25 يوما، بعد تحقيق مطلبه والحصول على قرار جوهري يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 29 أب/أغسطس2019.

وأشارت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم السبت، الى أن الأسير الرجوب (48 عاماً) معتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، ومتزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقاً في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات، ونفّذ سابقاً عدة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري.

في السياق ذاته، أفادت الهيئة، بأن الأسيرين عودة الحروب، وحسن العويوي يواصلان اضرابهما عن الطعام منذ 47 يوما رفضاً لاعتقالهما الإداري، بظروف صحية صعبة ومقلقة.

في سياق آخر، عاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، الأسيرين المحررين المريضين فادي وشحة، ومهدي الرمحي في مجمع فلسطين الطبي برام الله، بعد إجرائهما عمليات جراحية.

واطمأن أبو بكر والوفد المرافق على صحة المحرر وشحة من بيرزيت والذي قضى 5 سنوات في سجون الاحتلال، حيث أجريت له عملية ديسك بالظهر، فيما أجرى المحرر الرمحي من مخيم الجلزون والذي قضى 10 سنوات في معتقلات الاحتلال، عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح. 

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