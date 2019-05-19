الرئيس: يجب العمل على إيجاد مصادر تمويل لتخفيف الأزمة المالية بجامعة الأزهر

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر، إبراهيم أبراش.وأطلع أبراش، الرئيس، على أوضاع جامعة الأزهر، والخطط المستقبلية الموضوعة لتطويرها على الصعد كافة.وأشار إلى الصعوبات التي تواجه المسيرة التعليمية في الجامعة وطلابها، نتيجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة بشكل عام.وأكد الرئيس، دعمه الكامل لجامعة الأزهر، مشيداً بما حققته من تطور على الصعيد الأكاديمي.وأشار الرئيس إلى ضرورة العمل على إيجاد مصادر تمويل للتخفيف من آثار الأزمة المالية التي تعاني منها جامعة الأزهر، ودعم طلبتنا لمواصلة مسيرتهم التعليمية.وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحاج إسماعيل جبر.