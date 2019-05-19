دولي

يوروفيجن: خسارة لإسرائيل وروسيا في المركز الثالث

يوروفيجن: خسارة لإسرائيل وروسيا في المركز الثالث
رام الله - دنيا الوطن
خسرت إسرائيل في حفل مسابقة "يوروفيجن" الدولية، الذي أقيم أمس السبت في تل أبيب، بينما كانت الدولة الفائزة هي هولندا بعد حصد مطربها دانكان لورنس، لأعلى الأصوات.

وجاءت روسيا في المركز الثالث بالمسابقة الغنائية، متمثلة في مطربها سيرغي لازاريف، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية. 

ووصل للمرحلة النهائية بالمسابقة كل من ألبانيا، وأذربيجان، والدنمارك، ومالطا، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وروسيا، والسويد، وسويسرا.

وفي ذات السياق، أحيت "ملكة البوب" الأمريكية، مادونا، فقرتها الغنائية في حفل مسابقة "يوروفيجن"، للمرة الأولى في مشوارها الفني.

وأطلت مادونا (60 عاما) في الحفل، وهي متنكرة في صورة القديسة "جان دارك"، ولكن على هيئة مستقبلية، كما يوضح مصمم الأزياء العالمي، جان بول غوتييه، الذي صمم لها ملابسها وفقا لما اوردته وكالة (رويترز).

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