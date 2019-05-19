الصفدي: نؤكد أهمية الدور الأوروبي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين





وثمن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني، دعم الاتحاد الأوروبى ودوره المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (أونروا) والذى أسهم بشكل كبير فى سد العجز فى موازنة الوكالة العام الماضى واستمراره فى تأمين الدعم للأونروا العام الحالي.



وأكد الصفدي وتريستال استمرار التنسيق والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبى من أجل إيجاد أفق سياسى لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.



بدورها، ثمنت المسؤولة الأوروبية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن والجهود التى يقودها الملك عبدالله الثانى لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنأكد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى، أمس السبت، على أهمية الدور الأوروبى فى الجهود المستهدفة حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين، بما يضمن حق الفلسطينيين فى الحرية فى دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد الصفدي خلال لقائه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام سوزانا تيرستال، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لحل يرتكز إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، محذرا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع على أمن المنطقة والعالم، بحسب ما جاء على وكالة الانباء الاردنية.