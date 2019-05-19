شاهد: الدفاع المدني بغزة يتواجدون عند عمارة الغصين الآيلة للسقوط













رام الله - دنيا الوطننشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو، يوضح عناصر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، متواجدون في شارع الشهداء بمدينة غزة، بالقرب من عمارة الغصين الآيلة للسقوط.ويشار إلى أن عمارة الغصين، هي المجاورة لعمارة السراج التي تم تدميرها بالكامل، نتيجة قصفها من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي، خلال التصعيد الاخير على قطاع غزة.