بدران: قرار البرلمان الألماني المتعلق بحركة المقاطعة مدان ومستنكر

رام الله - دنيا الوطنأكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ان قرار البرلمان الألماني باعتبار حركة مقاطعة إسرائيل عداء للسامة، أمر مستنكر ومدان، ويتناقض مع حق الأحرار في العالم برفض الاحتلال.وقال بدران، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الاحتلال هو الخطر الحقيقي، وهو يشكل عداء للإنسانية كلها".