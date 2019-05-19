الاحتلال يخرج جميع المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك













رام الله - دنيا الوطنأخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف ليل السبت – الأحد، جميع المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك.وبحسب موقع (عرب 48)، فإن سلطات الاحتلال تعتزم منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، واقتصاره على العشر الأواخر من شهر رمضان.وأدّى آلاف المصلين من القدس وخارجها، أمس السّبت، صلوات المغرب والعشاء وقيام الليل (التراويح) برحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط حركة نشطة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيطها.وتناول المئات الإفطار في باحات المسجد المبارك، في حين تضاعف عدد المصلين في صلاتي العشاء والتراويح، وانتشر المصلون في مُصليات المسجد ولواوينه وباحاته المختلفة.وشهدت أسواق القدس القديمة القربة من مداخل الأقصى حركة تجارية نشطة وزاد عدد ساعات فتح المحال التجارية حتى ساعات متأخرة من الليل.والأسبوع الماضي، اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي وفرت لهم الحماية خلال جولاتهم الاستفزازية في ساحات الحرم والبلدة القديمة.واعتدى المستوطنون على التجار في أسواق المسجد الأقصى.وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حراسة المستوطنين في اقتحاماتهم وجولاتهم الاستفزازية حتى خروجهم من جهة باب السلسلة.وواصلت شرطة الاحتلال إجراءاتها بحق المصلين الوافدين للمسجد الأقصى، ودقّقت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.