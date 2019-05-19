مصرع مستوطِنة متأثرة بجراح أصيبت بها بعد انفجار أنبوب غاز بإيلات

رام الله - دنيا الوطنلقيت مستوطِنة مصرعها، متأثرة بجراح اصيبت بها، جراء انفجار أنبوب غاز في شقتها بمدينة (إيلات)، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت احرونوت).واشارت الصحيفة ذاتها، إلى ان مستوطن لقي مصرعه في وقت سابق في نفس الحادث الذي وقع قبل يومين.