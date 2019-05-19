دولي

كوريا الشمالية: الولايات المتحدة بلد عصابات لا يهتم بالقوانين الدولية

كوريا الشمالية: الولايات المتحدة بلد عصابات لا يهتم بالقوانين الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ طلبت من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التدخل في مسألة مصادرة الولايات المتحدة إحدى سفنها التجارية بشكل غير قانوني.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، عن سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة قوله في رسالة بعث بها إلى غوتيريش، يوم الجمعة: "إن هذا العمل الخاص بانتزاع الملكية يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة بلد عصابات فعلا، لا يهتم على الإطلاق بالقوانين الدولية".

وطلبت كوريا في الرسالة أيضا من غوتيريش اتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت سيادة كوريا الشمالية وخرقت مواثيق الأمم المتحدة.

وأكدت بيونغ يانغ أن مصادرة السفينة تمثل خرقا لروح القمة (التي عقدها الزعيم الكوري والرئيس الأمريكي) وطالبت بإعادتها دون تأخير.

ويأتي احتجاج بيونغ يانغ للأمم المتحدة وسط توترات متزايدة منذ انهيار ثاني اجتماع قمة عقد في هانوي، في فبراير، بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي استهدف نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

أخبار ذات صلة

مصرع مستوطِنة متأثرة بجراح أصيبت بها بعد انفجار أنبوب غاز بإيلات

مصرع مستوطِنة متأثرة بجراح أصيبت بها بعد انفجار أنبوب غاز بإيلات

يسرائيل هيوم: أُفق تشكيل الحكومة أُغلقت بوجه نتنياهو

يسرائيل هيوم: أُفق تشكيل الحكومة أُغلقت بوجه نتنياهو

تقرير يكشف خططاً أمريكيةً لتدمير روسيا داخليا وخارجيا... تعرف على أبرز نقاطه

تقرير يكشف خططاً أمريكيةً لتدمير روسيا داخليا وخارجيا... تعرف على أبرز نقاطه

غارة أمريكية تقتل 18 شرطيا جنوب أفغانستان

غارة أمريكية تقتل 18 شرطيا جنوب أفغانستان

مسؤول في إدارة ترامب: نجلس أمام الهاتف في انتظار اتصال من إيران

مسؤول في إدارة ترامب: نجلس أمام الهاتف في انتظار اتصال من إيران

حيفا: العثور على شاب مقتولا داخل شقّة

حيفا: العثور على شاب مقتولا داخل شقّة

(فيسبوك) يكشف تدخل إسرائيل في الانتخابات النيجيرية

(فيسبوك) يكشف تدخل إسرائيل في الانتخابات النيجيرية

تعرف على صواريخ إيران التي ترعب إسرائيل وأمريكا

تعرف على صواريخ إيران التي ترعب إسرائيل وأمريكا

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

بدران: قرار البرلمان الألماني المتعلق بحركة المقاطعة مدان ومستنكر

بدران: قرار البرلمان الألماني المتعلق بحركة المقاطعة مدان ومستنكر

آلاف المواطنين يؤدون صلوات المغرب والعشاء وقيام الليل برحاب &#34;الأقصى&#34;

آلاف المواطنين يؤدون صلوات المغرب والعشاء وقيام الليل برحاب "الأقصى"

هيئة الأسرى: الأسير رجوب يَنتصر ويُعلّق إضرابه عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير رجوب يَنتصر ويُعلّق إضرابه عن الطعام

بحر يستنكر قرار البرلمان الألماني بإدانة حركة المقاطعة للاحتلال

بحر يستنكر قرار البرلمان الألماني بإدانة حركة المقاطعة للاحتلال

&#34;المصرى للدراسات الإسرائيلية&#34; يرد على تسريبات الصحف الإسرائيلية المروجة لـ (صفقة القرن)

"المصرى للدراسات الإسرائيلية" يرد على تسريبات الصحف الإسرائيلية المروجة لـ (صفقة القرن)

اتحاد نقابات عمال فلسطين يحذر من تجاهل سلطة المياه لمطالب العاملين ببيت لحم

اتحاد نقابات عمال فلسطين يحذر من تجاهل سلطة المياه لمطالب العاملين ببيت لحم

المجلس الوطني: قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال

المجلس الوطني: قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال

صحيفة: حماس لم تحصل على شيء من إسرائيل

صحيفة: حماس لم تحصل على شيء من إسرائيل

منوعات

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح &#34;كأن شيئاً لم يكن&#34;

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح "كأن شيئاً لم يكن"

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

مريم أوزيرلي تسخر من &#34;كرشها&#34; بصورة

مريم أوزيرلي تسخر من "كرشها" بصورة

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ&#34;الشفة الأرنبية&#34; في مقلبه

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ"الشفة الأرنبية" في مقلبه

قرداحي يكشف حقيقة إخفاء إسلامه.. ويُصرّح: أؤيد التطبيع مع إسرائيل ولكن؟

قرداحي يكشف حقيقة إخفاء إسلامه.. ويُصرّح: أؤيد التطبيع مع إسرائيل ولكن؟

عربي

الجولاني يستنجد بالجيش الحر لقتال الجيش السوري

الجولاني يستنجد بالجيش الحر لقتال الجيش السوري

الجيش الليبي يعلق على أنباء إيقاف عملية طرابلس

الجيش الليبي يعلق على أنباء إيقاف عملية طرابلس

وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى السعودية

وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى السعودية

القوات اليمنية تستعيد منطقة استراتيجية من الحوثيين في الضالع

القوات اليمنية تستعيد منطقة استراتيجية من الحوثيين في الضالع