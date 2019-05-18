هيئة الأسرى: الأسير رجوب يَنتصر ويُعلّق إضرابه عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء السبت: إن الأسير سليم يوسف رجوب، من دورا قضاء الخليل، قد علًق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 25 يوماً، بعد تحقيق مطلبه والحصول على قرار جوهري، يقضي بالافراج عنه بتاريخ 29/8/2019.وأشارت الهيئة إلى أن الأسير رجوب (48 عاماً) معتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، ومتزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقاً في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، ونفّذ سابقاً عدة إضرابات، رفضاً لاعتقاله الإداري.وفي ذات السياق، أفادت الهيئة، أن الأسيرين عودة الحروب، وحسن العويوي، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 47 يوماً رفضاً لاعتقالهما الإداري، بظروف صحية صعبة ومقلقة.