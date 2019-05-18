عربي

الجولاني يستنجد بالجيش الحر لمواجهة الجيش السوري

الجولاني يستنجد بالجيش الحر لمواجهة الجيش السوري
أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)
رام الله - دنيا الوطن
دعا قائد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) سابقًا التي تشكل ذراع القاعدة في سوريا، أبو محمد الجولاني، الفصائل السورية الموالية لأنقرة، بما فيها الجيش الحر، لفتح جبهات قتال مع قوات الحكومة السورية.

وقال الجولاني، في لقاء جمعه بإعلاميين ونشرته الهيئة على تطبيق (تيليغرام)، "بعض الفصائل الموجودة في درع الفرات والمنطقة هناك، بإمكانهم أن يخففوا علينا ويفتحوا عملاً على حلب مثلاً"، بحسب ما نقلت (روسيا اليوم).

وأضاف "لديهم محاور مع النظام، وتشتيت العدو وفتح أكثر من محور يصب في صالحنا"، حسب تعبيره.

وتسيطر الفصائل الموالية لأنقرة والمعروفة بـ"درع الفرات" على منطقة في ريف حلب الشمالي تمتد من جرابلس في الريف الشمالي الشرقي إلى عفرين في الريف الشمالي الغربي.

أخبار ذات صلة

المضادات الأرضية السورية تتصدى لأجسام غريبة مصدرها إسرائيل

المضادات الأرضية السورية تتصدى لأجسام غريبة مصدرها إسرائيل

الجيش الليبي يعلق على أنباء إيقاف عملية طرابلس

الجيش الليبي يعلق على أنباء إيقاف عملية طرابلس

وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى السعودية

وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى السعودية

القوات اليمنية تستعيد منطقة استراتيجية من الحوثيين في الضالع

القوات اليمنية تستعيد منطقة استراتيجية من الحوثيين في الضالع

هجوم لتنظيم الدولة جنوبي ليبيا.. ذبح وخطف عناصر أمن

هجوم لتنظيم الدولة جنوبي ليبيا.. ذبح وخطف عناصر أمن

المجلس العسكري في السودان يستأنف التفاوض مع قادة الاحتجاجات

المجلس العسكري في السودان يستأنف التفاوض مع قادة الاحتجاجات

شاهد: باحث جزائري: الصيام &#34;اختياري&#34; في الإسلام والصحابة أفطروا

شاهد: باحث جزائري: الصيام "اختياري" في الإسلام والصحابة أفطروا

شاهد: أكاديمي سعودي: الفتوحات الإسلامية كانت &#34;نكسة على الإسلام&#34;

شاهد: أكاديمي سعودي: الفتوحات الإسلامية كانت "نكسة على الإسلام"

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

&#34;المصرى للدراسات الإسرائيلية&#34; يرد على تسريبات الصحف الإسرائيلية المروجة لـ (صفقة القرن)

"المصرى للدراسات الإسرائيلية" يرد على تسريبات الصحف الإسرائيلية المروجة لـ (صفقة القرن)

اتحاد نقابات عمال فلسطين يحذر من تجاهل سلطة المياه لمطالب العاملين ببيت لحم

اتحاد نقابات عمال فلسطين يحذر من تجاهل سلطة المياه لمطالب العاملين ببيت لحم

المجلس الوطني: قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال

المجلس الوطني: قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال

صحيفة: حماس لم تحصل على شيء من إسرائيل

صحيفة: حماس لم تحصل على شيء من إسرائيل

61 مواجهة في الضفة وغزة خلال الأسبوع الماضي

61 مواجهة في الضفة وغزة خلال الأسبوع الماضي

مجدلاني وسفير روسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

مجدلاني وسفير روسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

بالتفاصيل.. رسالة روسية للرئيس عباس

بالتفاصيل.. رسالة روسية للرئيس عباس

البردويل يُحدد مَطالب حماس من المصالحة الفلسطينية

البردويل يُحدد مَطالب حماس من المصالحة الفلسطينية

منوعات

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح &#34;كأن شيئاً لم يكن&#34;

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح "كأن شيئاً لم يكن"

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

مريم أوزيرلي تسخر من &#34;كرشها&#34; بصورة

مريم أوزيرلي تسخر من "كرشها" بصورة

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ&#34;الشفة الأرنبية&#34; في مقلبه

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ"الشفة الأرنبية" في مقلبه

قرداحي يكشف حقيقة إخفاء إسلامه.. ويُصرّح: أؤيد التطبيع مع إسرائيل ولكن؟

قرداحي يكشف حقيقة إخفاء إسلامه.. ويُصرّح: أؤيد التطبيع مع إسرائيل ولكن؟

عربي

الجولاني يستنجد بالجيش الحر لمواجهة الجيش السوري

الجولاني يستنجد بالجيش الحر لمواجهة الجيش السوري

الجيش الليبي يعلق على أنباء إيقاف عملية طرابلس

الجيش الليبي يعلق على أنباء إيقاف عملية طرابلس

وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى السعودية

وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى السعودية

القوات اليمنية تستعيد منطقة استراتيجية من الحوثيين في الضالع

القوات اليمنية تستعيد منطقة استراتيجية من الحوثيين في الضالع