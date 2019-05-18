الجولاني يستنجد بالجيش الحر لمواجهة الجيش السوري

رام الله - دنيا الوطندعا قائد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) سابقًا التي تشكل ذراع القاعدة في سوريا، أبو محمد الجولاني، الفصائل السورية الموالية لأنقرة، بما فيها الجيش الحر، لفتح جبهات قتال مع قوات الحكومة السورية.وقال الجولاني، في لقاء جمعه بإعلاميين ونشرته الهيئة على تطبيق (تيليغرام)، "بعض الفصائل الموجودة في درع الفرات والمنطقة هناك، بإمكانهم أن يخففوا علينا ويفتحوا عملاً على حلب مثلاً"، بحسب ما نقلت (روسيا اليوم).وأضاف "لديهم محاور مع النظام، وتشتيت العدو وفتح أكثر من محور يصب في صالحنا"، حسب تعبيره.وتسيطر الفصائل الموالية لأنقرة والمعروفة بـ"درع الفرات" على منطقة في ريف حلب الشمالي تمتد من جرابلس في الريف الشمالي الشرقي إلى عفرين في الريف الشمالي الغربي.