شؤون فلسطينية

"المصرى للدراسات الإسرائيلية" يرد على تسريبات الصحف الإسرائيلية المروجة لـ (صفقة القرن)

"المصرى للدراسات الإسرائيلية" يرد على تسريبات الصحف الإسرائيلية المروجة لـ (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
يعقد المنتدى المصرى للدراسات الإسرائيلية، برئاسة خبير الفكر الاسرائيلي، الدكتور إبراهيم البحراوى، ندوة خاصة للرد على تسريبات الصحف الإسرائيلية، التى تناولت ملامح خطة ترامب السياسية المروج لها باسم (صفقة القرن)، من خلال إبراز أهمية تحقيق السلام العادل والدائم لانهاء الصراع العربي الإسرائيلي، بالإضافة إلى كشف المخاطر والتهديدات التي تمثلها بعض المقترحات غير المنطقية، من خلال تقدير موقف، يتضمن عرض أبعاد ودلالات التسريبات، والمنظور الإسرائيلي لما تم تنفيذه من الصفقة بالفعل، وما يحذر من تداعياته علي مناخ الاستقرار في المنطقة.

يقدم المنتدى في ندوته، المقررة يوم الثلاثاء المقبل 21 أيار/ مايو، كل زوايا الملف بشكل علمى متخصص من خلال أوراق محترفة، أعدها خبراء العلوم الاستراتيجية السياسية بالمنتدى، وفي مقدمتهم الخبير الأمني والاستراتيجي، اللواء محمد عبد المقصود، وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمى، وعدد من شباب الباحثين في المنتدي.

ويرسل المنتدى من خلال ندوته رسائل مباشرة لواشنطن وتل أبيب وحلفائهم، حول ضرورة تقديم مبادرة سلام عادلة، يمكن آن تلقى قبولاً من كافة الأطراف، ويرى أن المبادرة العربية للسلام لازالت تمثل الإطار السياسي الواقعي للتسوية، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك سلام، مهما كانت الضغوط، بل وهناك مؤشرات لتفجر الموقف، كما حدث في الانتفاضتين الأولى والثانية، حيث تتدهور الأوضاع الأمنية بالأراضي المحتلة بعد كل عرض سياسي غير واقعى.

ويتجلى فيما يسمى بـ (صفقة القرن)، تضييع لـ (حق العودة) والعنصرية تجاه فلسطينيي 48 وضياع الأراضي والحقوق التاريخية، بل والمساس بسيادة الدول المجاورة، وهذا أمر مرفوض من الشعوب والدول العربية.

والمنتدى يبتعد عن النظرات التقليدية، حيث يُقدم للإدارة الأمريكية البدائل، والاعتبارات الواجب مراعاتها في أية تسوية مستقبلية للصراع العربي الإسرائيلى، بشكل منهجي وسياسي محترف، ويحذر من سيناريوهات الظلم، وتضييع الحقوق التاريخية التي تبنت الولايات المتحدة بعض جوانبها، دعماً لوجهة النظر الإسرائيلية في التسوية.

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&#34;المصرى للدراسات الإسرائيلية&#34; يرد على تسريبات الصحف الإسرائيلية المروجة لـ (صفقة القرن)

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