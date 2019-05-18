يسرائيل هيوم: أُفق تشكيل الحكومة أُغلقت بوجه نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): ان المفاوضات التي يجريها قادة حزب (الليكود) لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، تواجه طريقًا مسدودًا، وقد استمرت الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الشركاء المعينين في نهاية الأسبوع، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم.وعلى مدار عدة ساعات، اجتمع نتنياهو وياريف ليفين وآرييه درعي في منزل رئيس الوزراء في شارع بلفور، من أجل التوصل إلى اتفاق مع (شاس).وواصل حزب (إسرائيل بيتنا) التحصن وراء موقفه، وقال عضو بارز في الحزب: "هناك شيء غريب يحدث هنا، لا يوجد تقدم، لا لا يتم التوقيع مع أحد، لا توجد أجوبة، بل عدم اليقين. ووفقاً له، فإن الحزب لا ينوي تقديم تنازلات في مسالة المطالبة برئاسة لجنة الداخلية، ومشروع قانون التجنيد".وقال: "قيل لنا أن لجنة الداخلية للحريديم. فلماذا؟ إنهم يحصلون على لجنة المالية، لم نطلبها هي أو لجنة الخارجية والأمن، طلبنا فقط الداخلية لأن هذا مهم لنا- قضايا المهاجرين وتسجيل السكان".فيما يتعلق بمسألة التجنيد، قال قادة (إسرائيل بيتنا): قانون الجهاز الأمني هو حل وسط، لن نساوم على التسوية، إنه قانون يمكن للحريديم التعايش معه، وهم يعلمون أنه قانون جيد لهم".