شؤون فلسطينية

اتحاد نقابات عمال فلسطين يحذر من تجاهل سلطة المياه لمطالب العاملين ببيت لحم

اتحاد نقابات عمال فلسطين يحذر من تجاهل سلطة المياه لمطالب العاملين ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
 حذر (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة بيت لحم)، من عواقب ما أسماه "التجاهل المتعمد" من قبل إدارة سلطة المياه والمجاري، لمطالب العاملين فيها، والذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن العمل منذ 12 يوماً.

وأضاف البيان: أنه رغم المساعي الحثيثة، والتي حاولت احتواء الأزمة، منذ ثلاثة شهور خلت؛ للتفاهم على مطالب العاملين وتجنب التصعيد، إلا أن ما وصفته "تعنت مجلس الإدارة"، وعدم تجاوبه مع مطالبهم، أدى إلى تفاقم الأزمة وبدء الإضراب.

ودعا الاتحاد في بيانه، مجلس إدارة سلطة المياه الى البدء الفوري بحوار جاد ومسؤول مع العاملين على قاعدة الاستجابة لمطالبهم العادلة.

كما ناشد الاتحاد في بيانه، وزير العمل نصر أبو جيش، للتدخل في هذه المشكلة والعمل على إيجاد حلول لها، وفقاً لقواعد قانون العمل الذي ينظم علاقة العمال بأرباب العمل في فلسطين.

كما استهجن البيان ما أسماه "توجيه مجلس إدارة سلطة المياه إنذارات خطية إلى العاملين المضربين"، وأنه تجاهل حقوهم في ممارسة الاضراب والمفاوضة الجماعية التي كفلها لهم القانون.

كما دان الاتحاد، تنفيذ حسومات مالية على مرتبات العاملين والعاملات المضربين.

أخبار ذات صلة

بحر يستنكر قرار البرلمان الألماني بإدانة حركة المقاطعة للاحتلال

بحر يستنكر قرار البرلمان الألماني بإدانة حركة المقاطعة للاحتلال

&#34;المصرى للدراسات الإسرائيلية&#34; يرد على تسريبات الصحف الإسرائيلية المروجة لـ (صفقة القرن)

"المصرى للدراسات الإسرائيلية" يرد على تسريبات الصحف الإسرائيلية المروجة لـ (صفقة القرن)

الخارجية الإسرائيلية: عناصر حماس والجهاد الإسلامي خريجو مدارس (أونروا)

الخارجية الإسرائيلية: عناصر حماس والجهاد الإسلامي خريجو مدارس (أونروا)

دراسة: الفلسطينيون ثالث أكثر الشعوب غضبًا حول العالم

دراسة: الفلسطينيون ثالث أكثر الشعوب غضبًا حول العالم

ليبرمان: سنُطالب بمسح غزة إذا سقطت الصواريخ على تل أبيب

ليبرمان: سنُطالب بمسح غزة إذا سقطت الصواريخ على تل أبيب

الأوقاف بغزة تُصدر توضيحاً حول لحوم الهدي السعودية وآلية توزيعها

الأوقاف بغزة تُصدر توضيحاً حول لحوم الهدي السعودية وآلية توزيعها

رئيس الوزراء: شكلنا حكومة ظل موازية للحكومة الحالية

رئيس الوزراء: شكلنا حكومة ظل موازية للحكومة الحالية

المجلس الوطني: قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال

المجلس الوطني: قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

بحر يستنكر قرار البرلمان الألماني بإدانة حركة المقاطعة للاحتلال

بحر يستنكر قرار البرلمان الألماني بإدانة حركة المقاطعة للاحتلال

&#34;المصرى للدراسات الإسرائيلية&#34; يرد على تسريبات الصحف الإسرائيلية المروجة لـ (صفقة القرن)

"المصرى للدراسات الإسرائيلية" يرد على تسريبات الصحف الإسرائيلية المروجة لـ (صفقة القرن)

اتحاد نقابات عمال فلسطين يحذر من تجاهل سلطة المياه لمطالب العاملين ببيت لحم

اتحاد نقابات عمال فلسطين يحذر من تجاهل سلطة المياه لمطالب العاملين ببيت لحم

المجلس الوطني: قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال

المجلس الوطني: قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال

صحيفة: حماس لم تحصل على شيء من إسرائيل

صحيفة: حماس لم تحصل على شيء من إسرائيل

61 مواجهة في الضفة وغزة خلال الأسبوع الماضي

61 مواجهة في الضفة وغزة خلال الأسبوع الماضي

مجدلاني وسفير روسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

مجدلاني وسفير روسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

بالتفاصيل.. رسالة روسية للرئيس عباس

بالتفاصيل.. رسالة روسية للرئيس عباس

منوعات

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح &#34;كأن شيئاً لم يكن&#34;

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح "كأن شيئاً لم يكن"

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

مريم أوزيرلي تسخر من &#34;كرشها&#34; بصورة

مريم أوزيرلي تسخر من "كرشها" بصورة

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ&#34;الشفة الأرنبية&#34; في مقلبه

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ"الشفة الأرنبية" في مقلبه

قرداحي يكشف حقيقة إخفاء إسلامه.. ويُصرّح: أؤيد التطبيع مع إسرائيل ولكن؟

قرداحي يكشف حقيقة إخفاء إسلامه.. ويُصرّح: أؤيد التطبيع مع إسرائيل ولكن؟

عربي

الجولاني يستنجد بالجيش الحر لمواجهة الجيش السوري

الجولاني يستنجد بالجيش الحر لمواجهة الجيش السوري

الجيش الليبي يعلق على أنباء إيقاف عملية طرابلس

الجيش الليبي يعلق على أنباء إيقاف عملية طرابلس

وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى السعودية

وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى السعودية

القوات اليمنية تستعيد منطقة استراتيجية من الحوثيين في الضالع

القوات اليمنية تستعيد منطقة استراتيجية من الحوثيين في الضالع