اتحاد نقابات عمال فلسطين يحذر من تجاهل سلطة المياه لمطالب العاملين ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطنحذر (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة بيت لحم)، من عواقب ما أسماه "التجاهل المتعمد" من قبل إدارة سلطة المياه والمجاري، لمطالب العاملين فيها، والذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن العمل منذ 12 يوماً.وأضاف البيان: أنه رغم المساعي الحثيثة، والتي حاولت احتواء الأزمة، منذ ثلاثة شهور خلت؛ للتفاهم على مطالب العاملين وتجنب التصعيد، إلا أن ما وصفته "تعنت مجلس الإدارة"، وعدم تجاوبه مع مطالبهم، أدى إلى تفاقم الأزمة وبدء الإضراب.ودعا الاتحاد في بيانه، مجلس إدارة سلطة المياه الى البدء الفوري بحوار جاد ومسؤول مع العاملين على قاعدة الاستجابة لمطالبهم العادلة.كما ناشد الاتحاد في بيانه، وزير العمل نصر أبو جيش، للتدخل في هذه المشكلة والعمل على إيجاد حلول لها، وفقاً لقواعد قانون العمل الذي ينظم علاقة العمال بأرباب العمل في فلسطين.كما استهجن البيان ما أسماه "توجيه مجلس إدارة سلطة المياه إنذارات خطية إلى العاملين المضربين"، وأنه تجاهل حقوهم في ممارسة الاضراب والمفاوضة الجماعية التي كفلها لهم القانون.كما دان الاتحاد، تنفيذ حسومات مالية على مرتبات العاملين والعاملات المضربين.