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المضادات الأرضية السورية تتصدى لأجسام غريبة مصدرها إسرائيل

المضادات الأرضية السورية تتصدى لأجسام غريبة مصدرها إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (سانا) السورية، مساء اليوم السبت، بدخول أجسام غريبة، مصدرها الاراضي المحتلة (إسرائيل)، في أجواء المنطقة الجنوبية لمدينة القنيطرة.

وأشارت الوكالة، إلى أن المضادات الأرضية السورية تصدت لهذه الاجسام، فيما سمع دوي عدة انفجارات.

وكانت الدفاعات الجوية السورية، قد تصدت أمس الجمعة، لأجسام مضيئة مصدرها الاراضي المحتلة (إسرائيل)، وسمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق.

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