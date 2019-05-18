المضادات الأرضية السورية تتصدى لأجسام غريبة مصدرها إسرائيل





وكانت الدفاعات الجوية السورية، قد تصدت أمس الجمعة، لأجسام مضيئة مصدرها الاراضي المحتلة (إسرائيل)، وسمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (سانا) السورية، مساء اليوم السبت، بدخول أجسام غريبة، مصدرها الاراضي المحتلة (إسرائيل)، في أجواء المنطقة الجنوبية لمدينة القنيطرة.وأشارت الوكالة، إلى أن المضادات الأرضية السورية تصدت لهذه الاجسام، فيما سمع دوي عدة انفجارات.