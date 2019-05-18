دراسة: الفلسطينيون ثالث أكثر الشعوب غضبًا حول العالم

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مؤسسة غالوب (Gallup) للدراسات، تقرير مؤشر المشاعر الإيجابية والسلبية لشعوب العالم، والذي أعدته بناء على استطلاع رأي أكثر من 100 ألف شخص حول العالم، طوال العام 2018.وفي فئة الشعوب الأكثر غضبًا، جاءت فلسطين في المرتبة الثالثة، بالتساوي مع إيران، فيما تصدر القائمة دولة أرمينيا، وفي المركز الثاني العراق.وقال التقرير: إن 43% من الفلسطينيين، يُظهرون مشاعر الغضب بشكل يومي، مشيرا إلى أن سكان أرمينيا حازوا على نسبة 45%، بعدهم العراقيون 44%، فإلإيرانيون حصلوا أيضًا 43% بنفس نسبة الفلسطينيين.وجاء المغاربة في المرتبة الرابعة، ثم الأتراك، فيما الليبيون ظهروا في المركز التاسع، بحسب (أنفوجرافيك) روسيا اليوم.وكشف التقرير أن حوالي 34% من سكان العالم يحسون بمشاعر الحزن بشكل شبه يومي، و48% يسكنهم التوتر، فيما يعيش حوالي 50% مشاعر القلق، و42% يختبرون الألم، ويعيش 50% الفرح، ويبتسم 73% بشكل شبه يومي، مشيرا إلى تراجع المشاعر الإيجابية لدى الناس عبر العالم منذ عام 2016.