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القوات اليمنية تستعيد منطقة استراتيجية من الحوثيين في الضالع

القوات اليمنية تستعيد منطقة استراتيجية من الحوثيين في الضالع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن قواتها أحرزت تقدما ملموسا على حساب جماعة الحوثي واستعادت السيطرة على منطقة استراتيجية في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وأفادت موقع (سبتمبر نت) التابع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي أن قوات الحكومة اليمنية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية شنت صباح أمس هجوما واسعا من أربعة محاور في المحافظة على مواقع الحوثيين في مديرية قعطبة ومنطقة مريس.

وأكد الموقع أن قوات هادي استعادت مناطق صامح والدوير غربي مريس، وقرى العبارى وجوس الجمال وحبيل السلامة ومعزوب عامر والأبحور والخط الدائري غربي مدينة قعطبة، بالإضافة إلى تطهيرها جيوب الحوثيين في المدينة.

وأفاد الموقع بمقتل 80 من عناصر من جماعة الحوثي جراء المعارك، بمن فيهم قائد الجماعة في جبهة قعطبة، محمد السنحاني، وإصابة عشرات آخرين، مشيرا إلى أن قوات هادي دمرت عددا من الآليات القتالية التابعة للجماعة وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

ونقلت وكالة (أسوشيتد برس) عن مسؤولين يمنيين تأكيدهم طرد قوات هادي للحوثيين من مديرية قعطبة الاستراتيجية، وذلك أتاح لها السيطرة على الطرق الرئيسية في المحافظة.

وفي وقت سابق من أمس، أفاد (سبتمبر نت) بأن خسائر الحوثيين خلال الأيام العشرة الماضية في المحافظة بلغت 480 قتيلا ومئات الجرحى، بالإضافة إلى 60 أسيرا، من بينهم 12 قياديا.

وأجرى الرئيس هادي أمس مكالمة هاتفية مع قائد المنطقة الرابعة اللواء الركن، فضل حسن، وقائد اللواء 30 مدرع العميد الركن، هادي العولقي، هنأهما فيها بانتصارات قوات حكومته في الضالع.

وحققت جماعة الحوثيين في وقت سابق من العام الجاري تقدما على مواقع قوات الحكومة والتحالف في المحافظة الجنوبية، وتمكنت من انتزاع بعض المناطق.

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