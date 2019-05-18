دولي

تعرف على صواريخ إيران التي ترعب إسرائيل وأمريكا

تعرف على صواريخ إيران التي ترعب إسرائيل وأمريكا
رام الله - دنيا الوطن
تمتلك إيران ترسانة صاروخية مرعبة تعد الأضخم في الشرق الأوسط والتي تشكل خطرا على "إسرائيل" والتواجد الأمريكي في المنطقة.

ويمتلك الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية، ومجنحة بعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ خارقة للدروع قصيرة المدى يمكن استخدامها ضد أهداف بحرية.

وتجري إيران تجاربها الصاروخية منذ أكثر من 30 عاما، قامت خلالها بإطلاق أكثر من 100 صاروخ، لسبع طرازات من الصواريخ الباليستية، بحسب إحصائيات، أوردها موقع (ميسيل ثريت) الأمريكي وصحيفة (الغارديان) البريطانية. 

وقال موقع (ميسيل ثريت): "إن إيران تمتلك أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط من حيث الكم والطرازات المتنوعة، التي تضم آلاف الصواريخ قصيرة، ومتوسطة المدى، إضافة إلى الصواريخ المجنحة، التي تغطى غالبية الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الجيش الإيراني يعتمد على استراتيجية الردع الصاروخي لخلق نطاق آمن يصعب على خصومها اختراقه خاصة في ظل التفوق الجوي، للولايات المتحدة الأمريكية".

الردع الصاروخي  

تضم ترسانة إيران الصاروخية صواريخ باليستية متنوعة، وصواريخ قصيرة المدى مصممة لضرب أهداف في برية وبحرية وجوية.

ويوجد 7 أنواع من الصواريخ الباليستية، منها (شهاب — 1)، وصاروخ (فاتح)، ويصل مدى كل منهما إلى 300 كم، بينما يحتل صاروخ (شهاب — 2) المرتبة رقم 3 ويصل مداه إلى 500 كم، إضافة إلى صاروخ (ذو الفقار)، الذي يصل مداه إلى 700 كم.

والصاروخ رقم 5 على قائمة الصواريخ الباليستية الإيرانية هو (قيام — 1) الذي يصل مداه إلى 800 كم، ثم صاروخ "شهاب — 3" و(سجيل)، ويصل مدى كل منهما إلى 2000 كم.

صواريخ ساحلية

في 6 شباط/فبراير 2019 أعلنت إيران أنها ستزيد مدى (الصواريخ الساحلية) لأكثر من 300 كم، وتشكيل وحدة تحت السطح والعمل من جانب آخر على تصميم وتصنيع مختلف أنواع الصواريخ لتعزيز قدرات البلاد الردعية، حسب وكالة (فارس) الإيرانية.

وأنتجت إيران ثلاثة صواريخ جديدة مضادة للدروع، بحسب وكالة تسنيم" الإيرانية هي:

1- صاروخ حيدر

هو صاروخ (جو- أرض) يتجاوز مداه 8 كم ويمكن استخدامه على العديد من وسائل الإطلاق الجوية، ويمكن استهدامه ضد الأهداف المحصنة وتجمعات القوات البرية بدقة وتصل قوة اختراقه إلى 100 سم.

2- صاروخ قمر بني هاشم

يوجد منه طرازان هما (جو — جو) و(جو — أرض)، ويتجاوز مداه 8 كم، ويمكنه إصابة أهدافه بدقة عالية.

3- صاروخ دهلاوية

هو صاروخ "جو — أرض" موجه بالليزر ومداه أكثر من 8 كم ويمكن استخدامه ضد الأهداف المصفحة بدقة، ويمكنه اختراق أهداف سمك تدريعها 120 سم، وكان هذا الصاروخ (أرض- جو)، وتم تطويره ليكون صاروخ (جو — أرض).

التجارب الصاروخية

أجرت إيران أكثر من 100 تجربة صاروخية منذ عام 1988 بينها عشرات التجارب، التي أجرتها بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 2015، وفقا لـ"ميثيل ثريت" الأمريكي.

ففي بداية تجاربها الصاروخية لم تجر إيران سوى 3 تجارب خلال 8 سنوات، حتى عام 1996، ثم تلتها 3 تجارب أخرى في عام واحد، وقامت بـ14 تجربة حتى عام 2006 الذي شهد طفرة كبيرة في تجارب إيران الصاروخية، حيث قامت بـ18 تجربة صاروخية في ذلك العام.

ورغم أن وتيرة التجارب الصاروخية الإيرانية لم تتوقف إلا أن طهران واصلت تلك التجارب بمعدل يتراوح بين 5 تجارب إلى أكثر من 15 تجربة سنويا حتى عام 2013 الذي لم تجر فيه سوى تجربتين صاروخيتين.

وفي عام 2014 أطلقت إيران صاروخين تلاها 6 تجارب صاروخية عام 2015، وفي عام 2016 أجرت إيران 9 تجارب صاروخية تلتها 14 تجربة في العام الجاري.

مدى الصواريخ

ويتراوح مدى الصواريخ الإيرانية بين 300 إلى 1000 كم، وأبرزها صواريخ "شهاب 1" و"شهاب 2"، بينما يوجد أنواع أخرى من الصواريخ يتراوح مداها بين 1000 و3000 كم، وأبرزها صواريخ "سجيل" و"شهاب 3".

وأجرت إيران تجارب على صاروخ "موسدان" البالستي الذي يصل مداه إلى 5500 كم.

ويضاف إلى ذلك، قامت إيران بتجارب على صواريخ مجنحة مثل صاروخ "قادر"، إضافة إلى تجربة إطلاق صواريخ الفضاء ومن بينها صارخ "سفير".

وبحسب تقرير لصحيفة (الغارديان) البريطانية فإن صاروخ (شهاب 3) الذي يصل مداه 2000 كم يمكن أن يصل إلى أهداف في غالبية دول الشرق الأوسط.

في 7 شباط/فبراير 2019، كشفت إيران لأول مرة عن مصنع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الباليستية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، أزيح الستار عن صاروخ "أرض — أرض" (دزفول) الذكي في مصنع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الباليستية للقوى الجوفضائية للحرس الثوري.

أخبار ذات صلة

حيفا: العثور على شاب مقتولا داخل شقّة

حيفا: العثور على شاب مقتولا داخل شقّة

(فيسبوك) يكشف تدخل إسرائيل في الانتخابات النيجيرية

(فيسبوك) يكشف تدخل إسرائيل في الانتخابات النيجيرية

وزير إيراني: ترامب خائف من ظله الخاص

وزير إيراني: ترامب خائف من ظله الخاص

ظريف: إيران لا تريد الحرب ولا يمكن لأي دولة بالمنطقة مواجهتنا

ظريف: إيران لا تريد الحرب ولا يمكن لأي دولة بالمنطقة مواجهتنا

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية فساد نتنياهو وزوجته

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية فساد نتنياهو وزوجته

بوتين يكشف أهم أسلحة روسيا بالقرن الـ 21

بوتين يكشف أهم أسلحة روسيا بالقرن الـ 21

الصين تُعارض العقوبات الأميركية &#34;الأحادية&#34; على إيران

الصين تُعارض العقوبات الأميركية "الأحادية" على إيران

أكار: تركيا ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي &#34;إس- 400&#34; و&#34;إف- 35&#34;

أكار: تركيا ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي "إس- 400" و"إف- 35"

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال

المجلس الوطني: قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال

61 مواجهة في الضفة وغزة خلال الأسبوع الماضي

61 مواجهة في الضفة وغزة خلال الأسبوع الماضي

مجدلاني وسفير روسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

مجدلاني وسفير روسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

البردويل يُحدد مَطالب حماس من المصالحة الفلسطينية

البردويل يُحدد مَطالب حماس من المصالحة الفلسطينية

وزيرة الصحة: قصة الطفلة عائشة تجسيد لمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

وزيرة الصحة: قصة الطفلة عائشة تجسيد لمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

المكتب الحركي لاتحاد الكتاب يُؤكد انعقاد المؤتمر العام بموعده خلال عام 2019

المكتب الحركي لاتحاد الكتاب يُؤكد انعقاد المؤتمر العام بموعده خلال عام 2019

اشتية: أبواب الحكومة مفتوحة للجميع وسنُعيّنُ مُلحَقِيْنَ تجاريين بسفاراتنا

اشتية: أبواب الحكومة مفتوحة للجميع وسنُعيّنُ مُلحَقِيْنَ تجاريين بسفاراتنا

الديمقراطية: البرلمان الألماني يكشف زيف مواقفه وإزدواجية معاييره وعداءه السافر لشعبنا

الديمقراطية: البرلمان الألماني يكشف زيف مواقفه وإزدواجية معاييره وعداءه السافر لشعبنا

منوعات

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح &#34;كأن شيئاً لم يكن&#34;

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح "كأن شيئاً لم يكن"

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

مريم أوزيرلي تسخر من &#34;كرشها&#34; بصورة

مريم أوزيرلي تسخر من "كرشها" بصورة

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ&#34;الشفة الأرنبية&#34; في مقلبه

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ"الشفة الأرنبية" في مقلبه

قرداحي يكشف حقيقة إخفاء إسلامه.. ويُصرّح: أؤيد التطبيع مع إسرائيل ولكن؟

قرداحي يكشف حقيقة إخفاء إسلامه.. ويُصرّح: أؤيد التطبيع مع إسرائيل ولكن؟

عربي

البحرين تطالب مواطنيها مغادرة إيران والعراق فوراً

البحرين تطالب مواطنيها مغادرة إيران والعراق فوراً

رسمياً.. مصر تدخل &#34;غينيس&#34; بأعرض جسر مُعلق بالعالم

رسمياً.. مصر تدخل "غينيس" بأعرض جسر مُعلق بالعالم

إحباط محاولة انقلاب في السودان

إحباط محاولة انقلاب في السودان

الكويت تصف الوضع بالخليج بـ &#34;الملتهب&#34; وتستعد للتصعيد بين أمريكا وإيران

الكويت تصف الوضع بالخليج بـ "الملتهب" وتستعد للتصعيد بين أمريكا وإيران