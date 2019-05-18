شؤون فلسطينية

ليبرمان: سنطالب بمسح غزة إذا سقطت الصواريخ على تل أبيب

ليبرمان: سنطالب بمسح غزة إذا سقطت الصواريخ على تل أبيب
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إن الجميع سيطالب بمسح قطاع غزة عن الأرض في حال سقطت الصواريخ على مدينة تل أبيب.

وأوضح ليبرمان، وفق موقع (واللاه) الإسرائيلي، السبت، أنه ليس لديه شك في أنه إذا تم توجيه 99% من الصواريخ إلى تل أبيب وليس إلى جنوب إسرائيل، فإن جميع المعلقين دون استثناء سيطالبون في أسوأ الحالات بمسح قطاع غزة من على وجه الأرض، وفي أحسن الأحوال احتلال غزة وتغيير النظام هناك.

وأضاف: "هناك قفزة على مستوى التعزيزات العسكرية، وكمية الصواريخ التي يتم إنتاجها يومياً في قطاع غزة، لم يعد يمتلكون صواريخ قسام بدائية، بل هناك صواريخ تتميز بمدى ودقة يجب أن تسبب لنا مصدر قلق".

وأكد ليبرمان، إصراره على أنه يجب أن يكون هناك اتفاق شامل بين رئيس الوزراء ووزير الأمن حول التحديات والأهداف في كل ما يتعلق بأمن دولة اسرائيل.

وتابع: "يجب أن يشمل ذلك اتفاق أساسي حول نهاية لعبة قطاع غزة وعدم ارسال أحد جنودنا لاحتلال غزة أو جنوب لبنان على أساس اتفاقيات التحالف ، ولكن فقط على أساس معلومات الاستخبارات ورأي رئيس الأركان، ورئيس الشاباك ورؤساء المؤسسة الأمنية الأخرى".

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