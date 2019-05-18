شاهد: باحث جزائري: الصيام "اختياري" في الإسلام والصحابة أفطروا

رام الله - دنيا الوطن

فجر الباحث الجزائري في التصوف سعيد جاب الخير، جدلاً فيما يتعلق بإلزامية فريضة الصيام على المسلمين، بقوله، إن صيام رمضان اختياري في الإسلام.





واستشهد الباحث الجزائري، في مقابلة تلفزيونية، بأن الصحابة منهم من صام ومنهم من أفطر في عهد النبي محمد صلي الله عليه وسلم، متابعاً: "إن صيام رمضان في بداياته كان اختيارياً".



وتابع " لم يجبر المسلمون على الصيام، كما لم يجرم الفاطرون، وتعويض الصوم بالصدقة متاح بنص القرآن".