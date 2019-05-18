عاجل

  • ليبرمان: سنطالب بمسح غزة عن وجه الأرض إذا سقط الصواريخ على تل أبيب

عربي

شاهد: باحث جزائري: الصيام "اختياري" في الإسلام والصحابة أفطروا

شاهد: باحث جزائري: الصيام "اختياري" في الإسلام والصحابة أفطروا
الباحث الجزائري
رام الله - دنيا الوطن
فجر الباحث الجزائري في التصوف سعيد جاب الخير، جدلاً فيما يتعلق بإلزامية فريضة الصيام على المسلمين، بقوله، إن صيام رمضان اختياري في الإسلام.

واستشهد الباحث الجزائري، في مقابلة تلفزيونية، بأن الصحابة منهم من صام ومنهم من أفطر في عهد النبي محمد صلي الله عليه وسلم، متابعاً: "إن صيام رمضان في بداياته كان اختيارياً".

وتابع " لم يجبر المسلمون على الصيام، كما لم يجرم الفاطرون، وتعويض الصوم بالصدقة متاح بنص القرآن".

 

أخبار ذات صلة

شاهد: أكاديمي سعودي: الفتوحات الإسلامية كانت &#34;نكسة على الإسلام&#34;

شاهد: أكاديمي سعودي: الفتوحات الإسلامية كانت "نكسة على الإسلام"

شاهد: صور لمكة المكرمة من القرن الـ 19 تباع بمبلغ قياسي

شاهد: صور لمكة المكرمة من القرن الـ 19 تباع بمبلغ قياسي

البحرين تطالب مواطنيها مغادرة إيران والعراق فوراً

البحرين تطالب مواطنيها مغادرة إيران والعراق فوراً

شاهد: الإعلان عن أول حاخام يهودي في الإمارات

شاهد: الإعلان عن أول حاخام يهودي في الإمارات

شاهد: إسرائيل تَحتفي بإعلامي لبناني لمهاجمته المقاومة الفلسطينية

شاهد: إسرائيل تَحتفي بإعلامي لبناني لمهاجمته المقاومة الفلسطينية

رسمياً.. مصر تدخل &#34;غينيس&#34; بأعرض جسر مُعلق بالعالم

رسمياً.. مصر تدخل "غينيس" بأعرض جسر مُعلق بالعالم

إحباط محاولة انقلاب في السودان

إحباط محاولة انقلاب في السودان

الكويت تصف الوضع بالخليج بـ &#34;الملتهب&#34; وتستعد للتصعيد بين أمريكا وإيران

الكويت تصف الوضع بالخليج بـ "الملتهب" وتستعد للتصعيد بين أمريكا وإيران

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال

المجلس الوطني: قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال

61 مواجهة في الضفة وغزة خلال الأسبوع الماضي

61 مواجهة في الضفة وغزة خلال الأسبوع الماضي

مجدلاني وسفير روسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

مجدلاني وسفير روسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

البردويل يُحدد مَطالب حماس من المصالحة الفلسطينية

البردويل يُحدد مَطالب حماس من المصالحة الفلسطينية

وزيرة الصحة: قصة الطفلة عائشة تجسيد لمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

وزيرة الصحة: قصة الطفلة عائشة تجسيد لمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

المكتب الحركي لاتحاد الكتاب يُؤكد انعقاد المؤتمر العام بموعده خلال عام 2019

المكتب الحركي لاتحاد الكتاب يُؤكد انعقاد المؤتمر العام بموعده خلال عام 2019

اشتية: أبواب الحكومة مفتوحة للجميع وسنُعيّنُ مُلحَقِيْنَ تجاريين بسفاراتنا

اشتية: أبواب الحكومة مفتوحة للجميع وسنُعيّنُ مُلحَقِيْنَ تجاريين بسفاراتنا

الديمقراطية: البرلمان الألماني يكشف زيف مواقفه وإزدواجية معاييره وعداءه السافر لشعبنا

الديمقراطية: البرلمان الألماني يكشف زيف مواقفه وإزدواجية معاييره وعداءه السافر لشعبنا

منوعات

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح &#34;كأن شيئاً لم يكن&#34;

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح "كأن شيئاً لم يكن"

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

مريم أوزيرلي تسخر من &#34;كرشها&#34; بصورة

مريم أوزيرلي تسخر من "كرشها" بصورة

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ&#34;الشفة الأرنبية&#34; في مقلبه

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ"الشفة الأرنبية" في مقلبه

قرداحي يكشف حقيقة إخفاء إسلامه.. ويُصرّح: أؤيد التطبيع مع إسرائيل ولكن؟

قرداحي يكشف حقيقة إخفاء إسلامه.. ويُصرّح: أؤيد التطبيع مع إسرائيل ولكن؟

عربي

البحرين تطالب مواطنيها مغادرة إيران والعراق فوراً

البحرين تطالب مواطنيها مغادرة إيران والعراق فوراً

رسمياً.. مصر تدخل &#34;غينيس&#34; بأعرض جسر مُعلق بالعالم

رسمياً.. مصر تدخل "غينيس" بأعرض جسر مُعلق بالعالم

إحباط محاولة انقلاب في السودان

إحباط محاولة انقلاب في السودان

الكويت تصف الوضع بالخليج بـ &#34;الملتهب&#34; وتستعد للتصعيد بين أمريكا وإيران

الكويت تصف الوضع بالخليج بـ "الملتهب" وتستعد للتصعيد بين أمريكا وإيران