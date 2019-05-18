شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء: شكلنا حكومة ظل موازية للحكومة الحالية

رئيس الوزراء: شكلنا حكومة ظل موازية للحكومة الحالية
الحكومة الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "شكلنا حكومة ظل موازية للحكومة الحالية، متمثلة في الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، تتكون من مؤسسات تعمل خارج اطار الحكومة، بهدف تنسيق الجهود ما بين القطاعين العام والخاص لخلق تنمية اقتصادية غير مسبوقة".

جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت في مكتبه برام الله، عددا من ممثلي القطاع الخاص لمحافظة الخليل، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.

وأضاف اشتية: "الخليل قصة نجاح اقتصادي بالمعنى الحقيقي، وسندعم أية مبادرة اقتصادية تنموية وسنكون شركاء معها بالأفعال، فالخليل عنقود صناعي سنقوم بتوفير كل ما يلزم من قوانين وتشريعات وبنى تحتية وخدمات لإنجاحه".

وتابع رئيس الوزراء: "لن يتم السماح باستمرار تعطل إنجاز المناطق الصناعية في فلسطين، وسيتم بذل كافة الجهود للعمل على فك الحصار المفروض على قطاع الإنتاج، وخلق تنمية اقتصادية عن طريق العناقيد في المحافظات الفلسطينية".

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