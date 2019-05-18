شاهد: أكاديمي سعودي: الفتوحات الإسلامية كانت "نكسة على الإسلام"

قال الأكاديمي السعودي، علي الهويريني، إن الفتوحات الإسلامية كانت غزواً قام به العرب لنشر الدين الإسلامي بحد السيف، لافتاً إلى أن الفتوحات كانت نكسة على الإسلام.





وأضاف الهويني، في مقابلة تلفزيونية: "لماذا نتجه للأندلس هل أمرنا الإسلام بعبور البحر ومحاربة النصارى، وهذه فتوحات عربية ونكسة على الإسلام".





وتابع: "الإسلام ليس توسع وإنما بلاغ ورسالة ولا نحتاج للسيف ونحارب عباداً لله، ولا يجوز أن نعتدي على من يعتدي علينا".









رام الله - دنيا الوطن