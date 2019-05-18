صحيفة: حماس لم تحصل على شيء من إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إنه من الواضح الآن أن حركة حماس لم تحصل على أي شيء من إسرائيل هذا العام، خاصة بعد نهاية مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن).





وأضافت الصحيفة: "إذا سارت الأمور هذه الليلة على ما يرام، ستنتهي فترة متوترة للغاية في العلاقات بين إسرائيل وقطاع غزة".





وتابعت الصحيفة: "وفق اعتبارات حماس فإن مسابقة الأغنية الأوروبية هي المحطة الأخيرة في الوقت الحالي التي يمكن أن تتعرض فيها إسرائيل للضغوط، والمثير للدهشة أن إسرائيل تمكنت من المناورة أمام حماس منذ أكثر من عام، دون أن تقدم لها أي شيء.