البحرين تطالب مواطنيها مغادرة إيران والعراق فوراً

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة خارجية البحرين بيان صحفي، اليوم السبت، على موقعها الرسمي، دعت فيه مواطنيها إلى عدم السفر إلى كل من إيران والعراق في الوقت الراهن.وأهابت الخارجية بمواطنيها عدم السفر إلى كل من إيران والعراق، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، وفق (روسيا اليوم).كما دعت أيضا كافة المواطنين المتواجدين في إيران، والعراق إلى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.