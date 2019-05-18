شؤون فلسطينية

61 مواجهة في الضفة وغزة خلال الأسبوع الماضي

61 مواجهة في الضفة وغزة خلال الأسبوع الماضي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي، إصابة العشرات من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، واندلعت 61 مواجهة مع الاحتلال، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة والداخل المحتلين.

ففي أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وعشرات حالات الاختناق في الضفة وغزة، وذلك ضمن 7 مواجهات تخللها تفجير وإلقاء زجاجات حارقة في شارع الأنفاق، ومستوطنة يتسهار.

ويوم الخميس، تم رصد 10 مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها إلقاء زجاجات حارقة في مخيم العروب، مستوطنة ناحل عوز، مستوطنة شوكداه، مستوطنة بئيري، ومستوطنة أشكول.

أما يوم الأربعاء، أصيب 61 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال شرق غزة، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال في مستوطنة شوكداه، مستوطنة شاعر هنيغف، مستوطنة ناحل عوز، مستوطنة عولميم، مستوطنة نتيفوت، والعيسوية، فأحصيت 15 مواجهة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة وغزة.

وفي منتصف الأسبوع، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في الضفة الغربية، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة في مستوطنة أشكول، مخيم العروب، ودير أبو مشعل، وذلك ضمن 8 مواجهات.

ويوم الإثنين الماضي، أصيب فلسطينيين بالرصاص المطاطي في الضفة، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة صوب الاحتلال في مستوطنة أشكول، ومستوطنة سدوت هنيغف، وذلك ضمن 10 نقاط مواجهة.

ويوم الأحد، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه نطقة حاجز الأنفاق، وذلك ضمن 5 مواجهات في عدد من مناطق الضفة.

وأما السبت فقد أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في الضفة، فيما أحصيت 6 مواجهات تخللها إلقاء زجاجة حارقة تجاه الخضر، مستوطنة كفار عصيون.

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