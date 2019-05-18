مجدلاني وسفير روسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني، اليوم السبت بمكتبه، سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين حيدر أغانين، الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله لدى دولة فلسطين، وبحث اللقاء اخر التطورات السياسية في المنطقة.ووضع مجدلاني، السفير الروسي في صورة الأوضاع التي تمربها القضية الفلسطينية، مشيرا أن رسالة الرئيس الفلسطيني لنظيره الروسي لتؤكد على الحرص على العلاقات وتعزيزها، والتطلع لدور روسيا الاتحادية على انقاذ حل، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.وأثنى مجدلاني على الدور الهام والحيوي الذي لعبه السفير أغانين خلال عمله كسفير لروسيا الاتحادية، وكذلك دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبالاضافة إلى الدور في توقيع العديد من الاتفاقيات التي تأتي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.ومن جانبه شكر أغانين مجدلاني على هذا اللقاء، كما أعرب عن شكره وتقديره للقيادة والشعب الفلسطيني، التي كانت دوماً حريصة على تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.