شؤون فلسطينية

بالتفاصيل.. رسالة روسية للرئيس عباس

بالتفاصيل.. رسالة روسية للرئيس عباس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رداً على رسالة له، أكد فيها تأييد ودعم روسيا الاتحادية للشرعية الدولية.

جاء ذلك، خلال استقبال سيادته، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير الروسي حيدر أغانين، الذي جاء مودعاً، لمناسبة انتهاء مهام عمله لدى دولة فلسطين.

وأعرب الرئيس الروسي بوتين في رسالته، عن قلق روسيا من أية محاولات لتجاوز المبادئ الأممية والقانون الدولي.

بدوره، أعرب الرئيس، للسفير الروسي، عن شكر وتقدير الشعب الفلسطيني لروسيا رئيساً وحكومة وشعباً على دعمها المتواصل لشعبنا ونصرة قضيته، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيز العلاقات التاريخية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي، مجدي الخالدي.

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