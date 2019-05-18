شاهد: الإعلان عن أول حاخام يهودي في الإمارات

رام الله - دنيا الوطن

تطرق برنامج تلفزيوني لـ (BBC)، إلى ما نشرته صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن الإعلان عن أول حاخام يهودي في الإمارات العربية المتحدة.





وأوردت الصحيفة، إعلان ديفيد فاين برج، مدير الشؤون الدولية في رابطة مكافحة التشهير (Adl)، عن أول حاخام يهودي بالإمارات.وكان الإعلان خلال حدث استضافته منظمة يهودية، وسفارة الإمارات في واشنطن حول تسامح الأديان، والحاخام هو يهدوا سارنا، وهو رجل دين يهودي، يعمل في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة.وقال الحاخام سارنا: "المنصب غير مدفوع الثمن، وسأسافر لدبي أربع مرات في السنة، وأقامت الإمارات كنيسًا يهوديًا، وسأقود الصلوات في الأعياد اليهودية".