شاهد: إسرائيل تَحتفي بإعلامي لبناني لمهاجمته المقاومة الفلسطينية







رام الله - دنيا الوطناحتفى حساب (إسرائيل بالعربية)، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بتصريحات الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، والتي هاجم فيها المقاومة الفلسطينية.وعرض الحساب تصريحات لقطيش، اعتبر فيها أن (الجهاد الإسلامي)، وحركة (حماس)، هما من اعتدى على إسرائيل، وليس العكس، وفق (عربي 21).وقال قطيش، إن حماس تريد إقامة مشروعها "الإخواني المجرم"، لافتاً إلى أن "انقلاب حماس" على السلطة عام 2007، أدى لوجود ثلاث حكومات، هي حكومة إسرائيل، وحكومة عباس في الضفة، وحكومة الإخوان في غزة، وفق تصريحاته.بدوره، احتفى حساب (إسرائيل بالعربية)، بقطيِش، مغرداً: "دائماً ما تكون الحقيقة قاسية، خاصة عندما تطالب وبصوت عربي، يتمثل في الإعلامي اللبناني نديم قطيش بتوقف حماس وإيران عن المتاجرة بالدماء الفلسطينية، والاعتراف بأن إسرائيل انسحبت من غزة، ولكنها رغبة الآخرين في الاستغلال السيئ لهذا الانسحاب ومحاربة إسرائيل".