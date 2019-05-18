عربي

شاهد: إسرائيل تَحتفي بإعلامي لبناني لمهاجمته المقاومة الفلسطينية

شاهد: إسرائيل تَحتفي بإعلامي لبناني لمهاجمته المقاومة الفلسطينية
الإعلامي اللبناني نديم قطيش
رام الله - دنيا الوطن
احتفى حساب (إسرائيل بالعربية)، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بتصريحات الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، والتي هاجم فيها المقاومة الفلسطينية.
 
وعرض الحساب تصريحات لقطيش، اعتبر فيها أن (الجهاد الإسلامي)، وحركة (حماس)، هما من اعتدى على إسرائيل، وليس العكس، وفق (عربي 21).

وقال قطيش، إن حماس تريد إقامة مشروعها "الإخواني المجرم"، لافتاً إلى أن "انقلاب حماس" على السلطة عام 2007، أدى لوجود ثلاث حكومات، هي حكومة إسرائيل، وحكومة عباس في الضفة، وحكومة الإخوان في غزة، وفق تصريحاته.
 
بدوره، احتفى حساب (إسرائيل بالعربية)، بقطيِش، مغرداً: "دائماً ما تكون الحقيقة قاسية، خاصة عندما تطالب وبصوت عربي، يتمثل في الإعلامي اللبناني نديم قطيش بتوقف حماس وإيران عن المتاجرة بالدماء الفلسطينية، والاعتراف بأن إسرائيل انسحبت من غزة، ولكنها رغبة الآخرين في الاستغلال السيئ لهذا الانسحاب ومحاربة إسرائيل".


أخبار ذات صلة

شاهد: الإعلان عن أول حاخام يهودي في الإمارات

شاهد: الإعلان عن أول حاخام يهودي في الإمارات

رسمياً.. مصر تدخل &#34;غينيس&#34; بأعرض جسر مُعلق بالعالم

رسمياً.. مصر تدخل "غينيس" بأعرض جسر مُعلق بالعالم

إحباط محاولة انقلاب في السودان

إحباط محاولة انقلاب في السودان

الكويت تصف الوضع بالخليج بـ &#34;الملتهب&#34; وتستعد للتصعيد بين أمريكا وإيران

الكويت تصف الوضع بالخليج بـ "الملتهب" وتستعد للتصعيد بين أمريكا وإيران

شاهد أول فيديو من عقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد

شاهد أول فيديو من عقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد

طائرة مسيرة تتسبب في وقف مؤقت لعمل السفارة الأمريكية في بغداد

طائرة مسيرة تتسبب في وقف مؤقت لعمل السفارة الأمريكية في بغداد

بعد وفاة خادمة تعرضت لاعتداء جنسي..&#34;مانيلا&#34; تُلوح بوقف إرسال الفلبينيات للكويت

بعد وفاة خادمة تعرضت لاعتداء جنسي.."مانيلا" تُلوح بوقف إرسال الفلبينيات للكويت

بعد اتصاله بأمير قطر... هجمة واسعة على رئيس وزراء البحرين وحسابات تُدافع عنه

بعد اتصاله بأمير قطر... هجمة واسعة على رئيس وزراء البحرين وحسابات تُدافع عنه

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

مجدلاني وسفير روسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

مجدلاني وسفير روسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

وزيرة الصحة: قصة الطفلة عائشة تجسيد لمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

وزيرة الصحة: قصة الطفلة عائشة تجسيد لمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

المكتب الحركي لاتحاد الكتاب يُؤكد انعقاد المؤتمر العام بموعده خلال عام 2019

المكتب الحركي لاتحاد الكتاب يُؤكد انعقاد المؤتمر العام بموعده خلال عام 2019

الديمقراطية: البرلمان الألماني يكشف زيف مواقفه وإزدواجية معاييره وعداءه السافر لشعبنا

الديمقراطية: البرلمان الألماني يكشف زيف مواقفه وإزدواجية معاييره وعداءه السافر لشعبنا

المبادرة: قرار التحقيق بالمناهج الفلسطينية وقرار (البوندستاغ) يمثل انحيازاً للوبي الإسرائيلي

المبادرة: قرار التحقيق بالمناهج الفلسطينية وقرار (البوندستاغ) يمثل انحيازاً للوبي الإسرائيلي

حنا: فلسطين تُوحدنا والقدس تجمعنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد

حنا: فلسطين تُوحدنا والقدس تجمعنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد

تقرير:الاستيطان في تصاعد واسرائيل تسخر جهاز القضاء للتستر على جرائم الجيش والمستوطنين

تقرير:الاستيطان في تصاعد واسرائيل تسخر جهاز القضاء للتستر على جرائم الجيش والمستوطنين

أوقاف القدس: ملتزمون بإسناد ودعم موظفي وحراس الأقصى

أوقاف القدس: ملتزمون بإسناد ودعم موظفي وحراس الأقصى

منوعات

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح &#34;كأن شيئاً لم يكن&#34;

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح "كأن شيئاً لم يكن"

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

مريم أوزيرلي تسخر من &#34;كرشها&#34; بصورة

مريم أوزيرلي تسخر من "كرشها" بصورة

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ&#34;الشفة الأرنبية&#34; في مقلبه

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ"الشفة الأرنبية" في مقلبه

قرداحي يكشف حقيقة إخفاء إسلامه.. ويُصرّح: أؤيد التطبيع مع إسرائيل ولكن؟

قرداحي يكشف حقيقة إخفاء إسلامه.. ويُصرّح: أؤيد التطبيع مع إسرائيل ولكن؟

عربي

رسمياً.. مصر تدخل &#34;غينيس&#34; بأعرض جسر مُعلق بالعالم

رسمياً.. مصر تدخل "غينيس" بأعرض جسر مُعلق بالعالم

شاهد أول فيديو من عقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد

شاهد أول فيديو من عقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد

طائرة مسيرة تتسبب في وقف مؤقت لعمل السفارة الأمريكية في بغداد

طائرة مسيرة تتسبب في وقف مؤقت لعمل السفارة الأمريكية في بغداد

بعد وفاة خادمة تعرضت لاعتداء جنسي..&#34;مانيلا&#34; تُلوح بوقف إرسال الفلبينيات للكويت

بعد وفاة خادمة تعرضت لاعتداء جنسي.."مانيلا" تُلوح بوقف إرسال الفلبينيات للكويت