البردويل يُحدد مَطالب حماس من المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل: إن حركته تريد مصالحة فلسطينية منبثقة عن مصارحة، وليس مجرد مصافحة، تتغاضى عن أسس الوحدة والاحترام المتبادل.





وأضاف البردويل، في تدوينة له عبر (تويتر): "من العظيم أن يعود الحديث عن المصالحة؛ لنؤكد كشعب فلسطيني رغبتنا في مصالحة منبثقة من مصارحة وليس مجرد مصافحة تتغاضى عن أسس الوحدة، والاحترام المتبادل، واحترام إرادة الشعب، وأهدافه الوطنية، والإيمان بالشراكة في المؤسسة والبرنامج، والعمل المقاوم الموحد، ونبذ التنسيق الأمني والإقصاء".





يأتي ذلك في ظل الحديث حول ملف المصالحة الفلسطينية ورعاية مصر للملف، الذي تتولاه مصر منذ بدايته، وتوصلت إلى عدة اتفاقيات بين حركتي فتح وحماس.

