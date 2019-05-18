المكتب الحركي لاتحاد الكتاب يُؤكد انعقاد المؤتمر العام بموعده خلال عام 2019





واعتبر أبو النصر، أنه وفق الخطة المتبعة، فإن عقد المؤتمر العام، يجب أن يتم في حدود شهر تموز/ يوليو، ليتم خلاله انتخاب أمانة عامة جديدة لمدة أربع سنوات، تشمل غزة والضفة والشتات، ودعا أبو النصر الكتاب والمثقفين إلى الالتفاف والتكاتف نحو إنجاح المؤتمر والتحضير له، بما يشكل رافعة وتجديد وتشبيب وضخ دماء جديدة، لنؤكد أن فلسطين معطاءة وولادة.





كما أكد أبو النصر، أن الانتخابات التمهيدية للمكتب الحركي لفتح، ستسبق المؤتمر العام لاختيار ممثلي الحركة، وأضاف أنه يجب أن نطوي الصفحة السابقة بما لها وما عليها، وأن نختار النخب القادرة على النهوض بالاتحاد العام للكتاب؛ لنكمل مسيرة شهداء البندقية والقلم، وامتداداً لتاريخهم النضالي والفكري المشرف.

رام الله - دنيا الوطنأكد الكاتب والمؤرخ حسام أبو النصر، الناطق الإعلامي باسم المكتب الحركي لاتحاد الكتاب، انعقاد المؤتمر العام في موعده خلال عام 2019، وفق ما أقر في المؤتمر الاخير، بحضور مفوض عام المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف وبإشراف من مفوض عام المنظمات الشعبية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، الذي دعا إلى إطلاق الحريات، وتجديد الشرعيات في كل النقابات والاتحادات، وخاصة اتحاد الكتاب، الذي يشكل رافعة وذراعاً ثقافياً تنويرياً للمنظمة.