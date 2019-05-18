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رسمياً.. مصر تدخل "غينيس" بأعرض جسر مُعلق بالعالم

رسمياً.. مصر تدخل "غينيس" بأعرض جسر مُعلق بالعالم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، رسمياً، أن الجسر الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، دخل الموسوعة بوصفه أعرض جسر معلق في العالم.

وقالت الموسوعة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، إن الجسر المعلق الضخم يمر فوق نهر النيل بالقاهرة، ويسير في اتجاهين بكل منهما ستة طرق مرورية، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.

ويبلغ عرض جسر محور روض الفرج 67.3 متر (220 قدما و9.6 بوصة)، محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً، حيث كان الرقم القياسي السابق، مسجلاً لجسر في كندا بعرض 65.2 متر.

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