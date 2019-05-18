شؤون فلسطينية

اشتية: أبواب الحكومة مفتوحة للجميع وسنُعيّنُ مُلحَقِيْنَ تجاريين بسفاراتنا

اشتية: أبواب الحكومة مفتوحة للجميع وسنُعيّنُ مُلحَقِيْنَ تجاريين بسفاراتنا
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، محمد اشتية: إن الحكومة، ستقوم بأي شيء يعزز من صمود المواطنين، ويؤمّن لقمة عيش كريمة لهم، وأبوابها مفتوحة أمام الجميع، كونها انعكاس لحالة شعبية ونقابية.

جاء ذلك، خلال استقباله اليوم السبت في مكتبه برام الله، وفداً من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مضيفاً: "سنبدأ قريباً العمل في برنامج يشجع العائلات على الإنتاج، والانتقال من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج".

وتابع: "وسنقوم بتعيين مُلحَقِيْنَ تجاريين في سفاراتنا للتسويق للمنتج الفلسطيني في الخارج، وسننشئ كلية جامعية للتدريب المهني من أجل ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل".

وأكمل: "الحكومة ستكون شريكاً أساسياً في أي نشاط تريد إقامته
النقابات العمالية في فلسطين، كون النقابات الحضن الدافئ للعمل الوطني، وتحتم الضرورة علينا الآن الوقوف في صف واحد؛ لمساندة القيادة الفلسطينية، في ظل الحرب السياسية والمالية التي تُشن على شعبنا".

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