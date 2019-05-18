دولي

ظريف: إيران لا تريد الحرب ولا يمكن لأي دولة بالمنطقة مواجهتنا

ظريف: إيران لا تريد الحرب ولا يمكن لأي دولة بالمنطقة مواجهتنا
محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إنه لن تكون هناك حرب في المنطقة، لافتاً إلى أن إيران لا تريد الحرب.

وأضاف ظريف، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، السبت: "لا يمكن لأي دولة في المنطقة مواجهة إيران، وترامب لا يسعى إلى الحرب، لكن في إدارته هناك من يريدون دفعه إلى الحرب".

وتابع ظريف: "سياسات ترمب تحولت من أمريكا أولاً إلى إسرائيل أولاً وبرعاية أنظمة عربية رجعية، وعلى المجتمع الدولي تحويل دعمه السياسي للاتفاق النووي إلى إجراءات عملية حقيقي".

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