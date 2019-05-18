ظريف: إيران لا تريد الحرب ولا يمكن لأي دولة بالمنطقة مواجهتنا





وتابع ظريف: "سياسات ترمب تحولت من أمريكا أولاً إلى إسرائيل أولاً وبرعاية أنظمة عربية رجعية، وعلى المجتمع الدولي تحويل دعمه السياسي للاتفاق النووي إلى إجراءات عملية حقيقي".



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إنه لن تكون هناك حرب في المنطقة، لافتاً إلى أن إيران لا تريد الحرب.وأضاف ظريف، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، السبت: "لا يمكن لأي دولة في المنطقة مواجهة إيران، وترامب لا يسعى إلى الحرب، لكن في إدارته هناك من يريدون دفعه إلى الحرب".