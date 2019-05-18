شؤون فلسطينية

الديمقراطية: البرلمان الألماني يكشف زيف مواقفه وإزدواجية معاييره وعداءه السافر لشعبنا

الديمقراطية: البرلمان الألماني يكشف زيف مواقفه وإزدواجية معاييره وعداءه السافر لشعبنا
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القانون الألماني، الذي يعتبر حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) حركة "مناهضة للسامية"، تعبيراً فاقعاً عن إزداواجية المعايير والمواقف لدى أصحاب القانون، وإنحيازاً كاملاً لدولة الإحتلال، وتشجيعاً لها على مواصلة إنتهاكها للقوانين وقرارات الشرعية والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ومواصلة توسيع الإستيطان، وتدمير مقومات الإقتصاد والحياة الكريمة لشعب فلسطين، رفض الاعتراف بحقوقه الوطنية والقومية المشروعة، بما في ذلك حقه في مقاومة الإحتلال وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، منذ العام 1948.

كما وصفت القرار بأنه غطاء سياسي لقانون القومية الإسرائيلي العنصري، الذي يستمد أفكاره ومعاييره من بقايا الفكر الفاشي في أوروبا.

وقالت الجبهة: إن حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) تطالب بإنهاء الاحتلال، في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل، وتطالب بالمساواة التامة في الحقوق للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وبحق اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ عام 1948، وبالتالي فإن اتهام هذه الحركة بأنها "حركة لا سامية"، يكشف حقائق السياسة الألمانية وزيف دعواتها إلى ما يسمى "حل الدولتين" ودعواتها إلى وقف الاستيطان، وزيف تمسكها بالديمقراطية، كما يشكل تزويراً ناقصاً لأهداف حركة (B.D.S) ولنشاطها.

ورأت الجبهة، أن هذا القانون  يقع في خدمة (صفقة ترامب)، فهو يلتقي معه بشكل كامل، في إطلاق حرية دولة الاحتلال وتشجيعها على المزيد من البطش بأبناء شعبنا، والتمرد على قرارات الشرعية الدولية، كما أنه قانون ينتهك قرارات الشرعية الدولية التي تعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد عليها في دوراتها المتعاقبة، بما في ذلك القرار 2334، بإجماع أعضاء مجلس الأمن في 28/12/2016 بإدانة الاستيطان الإسرائيلي والدعوة لتفكيكه، واعتباره عقبة في طريق حل القضية الوطنية الفلسطينية بما يكفل الحقوق الوطنية والقومية المشروعة، وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

المكتب الحركي لاتحاد الكتاب يُؤكد انعقاد المؤتمر العام بموعده خلال عام 2019

المكتب الحركي لاتحاد الكتاب يُؤكد انعقاد المؤتمر العام بموعده خلال عام 2019

اشتية: أبواب الحكومة مفتوحة للجميع وسنُعيّنُ مُلحَقِيْنَ تجاريين بسفاراتنا

اشتية: أبواب الحكومة مفتوحة للجميع وسنُعيّنُ مُلحَقِيْنَ تجاريين بسفاراتنا

المالكي: الرئيس عباس مستعد للمفاوضات المباشرة مع نتنياهو في روسيا

المالكي: الرئيس عباس مستعد للمفاوضات المباشرة مع نتنياهو في روسيا

الشرطة بغزة تُقرر منع إقامة حفلات الأعراس بالأمكان العامة وتوضح السبب

الشرطة بغزة تُقرر منع إقامة حفلات الأعراس بالأمكان العامة وتوضح السبب

وصلت لغزة على (تكتك).. عائلة الطفلة عائشة اللولو تكشف تفاصيل وفاتها

وصلت لغزة على (تكتك).. عائلة الطفلة عائشة اللولو تكشف تفاصيل وفاتها

المبادرة: قرار التحقيق بالمناهج الفلسطينية وقرار (البوندستاغ) يمثل انحيازاً للوبي الإسرائيلي

المبادرة: قرار التحقيق بالمناهج الفلسطينية وقرار (البوندستاغ) يمثل انحيازاً للوبي الإسرائيلي

حنا: فلسطين تُوحدنا والقدس تجمعنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد

حنا: فلسطين تُوحدنا والقدس تجمعنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد

تقرير:الاستيطان في تصاعد واسرائيل تسخر جهاز القضاء للتستر على جرائم الجيش والمستوطنين

تقرير:الاستيطان في تصاعد واسرائيل تسخر جهاز القضاء للتستر على جرائم الجيش والمستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

المكتب الحركي لاتحاد الكتاب يُؤكد انعقاد المؤتمر العام بموعده خلال عام 2019

المكتب الحركي لاتحاد الكتاب يُؤكد انعقاد المؤتمر العام بموعده خلال عام 2019

الديمقراطية: البرلمان الألماني يكشف زيف مواقفه وإزدواجية معاييره وعداءه السافر لشعبنا

الديمقراطية: البرلمان الألماني يكشف زيف مواقفه وإزدواجية معاييره وعداءه السافر لشعبنا

المبادرة: قرار التحقيق بالمناهج الفلسطينية وقرار (البوندستاغ) يمثل انحيازاً للوبي الإسرائيلي

المبادرة: قرار التحقيق بالمناهج الفلسطينية وقرار (البوندستاغ) يمثل انحيازاً للوبي الإسرائيلي

حنا: فلسطين تُوحدنا والقدس تجمعنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد

حنا: فلسطين تُوحدنا والقدس تجمعنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد

تقرير:الاستيطان في تصاعد واسرائيل تسخر جهاز القضاء للتستر على جرائم الجيش والمستوطنين

تقرير:الاستيطان في تصاعد واسرائيل تسخر جهاز القضاء للتستر على جرائم الجيش والمستوطنين

أوقاف القدس: ملتزمون بإسناد ودعم موظفي وحراس الأقصى

أوقاف القدس: ملتزمون بإسناد ودعم موظفي وحراس الأقصى

الشعبية: إدانة حركة المقاطعة يُسقط ورقة التوت عن الديمقراطية الألمانية

الشعبية: إدانة حركة المقاطعة يُسقط ورقة التوت عن الديمقراطية الألمانية

رابط فحص أسماء المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية في مؤسسة تكافل

رابط فحص أسماء المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية في مؤسسة تكافل

منوعات

مريم أوزيرلي تسخر من &#34;كرشها&#34; بصورة

مريم أوزيرلي تسخر من "كرشها" بصورة

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. والوسيط ساويرس

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

مغنية سعودية تثير الجدل بالرقص وغناء القرآن

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ&#34;الشفة الأرنبية&#34; في مقلبه

رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ"الشفة الأرنبية" في مقلبه

هل انتهى الخلاف بين أصالة وأحلام؟

هل انتهى الخلاف بين أصالة وأحلام؟

هجوم على وفاء عامر بسبب ياسمين صبري.. ماذا حدث؟

هجوم على وفاء عامر بسبب ياسمين صبري.. ماذا حدث؟

فنان مصري شهير يعتذر لجمهوره بسبب مشكلته الصحية.. من هو وماذا قال؟

فنان مصري شهير يعتذر لجمهوره بسبب مشكلته الصحية.. من هو وماذا قال؟

من قال عن صراع سمية الخشاب وأحمد سعد: &#34;والله عيب..عائدة من عُمْرَة&#34;

من قال عن صراع سمية الخشاب وأحمد سعد: "والله عيب..عائدة من عُمْرَة"

عربي

رسمياً.. مصر تدخل &#34;غينيس&#34; بأعرض جسر مُعلق بالعالم

رسمياً.. مصر تدخل "غينيس" بأعرض جسر مُعلق بالعالم

طائرة مسيرة تتسبب في وقف مؤقت لعمل السفارة الأمريكية في بغداد

طائرة مسيرة تتسبب في وقف مؤقت لعمل السفارة الأمريكية في بغداد

بعد وفاة خادمة تعرضت لاعتداء جنسي..&#34;مانيلا&#34; تُلوح بوقف إرسال الفلبينيات للكويت

بعد وفاة خادمة تعرضت لاعتداء جنسي.."مانيلا" تُلوح بوقف إرسال الفلبينيات للكويت

بعد اتصاله بأمير قطر... هجمة واسعة على رئيس وزراء البحرين وحسابات تُدافع عنه

بعد اتصاله بأمير قطر... هجمة واسعة على رئيس وزراء البحرين وحسابات تُدافع عنه