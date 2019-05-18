الشرطة بغزة تُقرر منع إقامة حفلات الأعراس بالأمكان العامة وتوضح السبب

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أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، أن الشرطة قررت منع إقامة حفلات الأفراح في الأماكن العام والشوارع بقطاع غزة.





وأوضح البطنيجي، أن القرار يأتي مع اقتراب موعد اختبارات الثانوية العامة، والتي ستكون بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، لافتاً إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ.





ودعا البطنيجي المواطنين لإبلاغ الشرطة في حالة إقامة أي حفلة أفراح بالمناطق العامة، باستثناء التي تقام في الأماكن المغلقة أو البعيدة عن المناطق السكنية.

وأضاف البطنيجي، أن القرار يأتي لتهيئة الأجواء لطلبة الثانوية العامة، واستكمالاً لاستعداداتهم لخوض الامتحانات، مطالباً جميع المواطنين بالالتزام به وعدم مخالفته.