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شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تُقرر منع إقامة حفلات الأعراس بالأمكان العامة وتوضح السبب

الشرطة بغزة تُقرر منع إقامة حفلات الأعراس بالأمكان العامة وتوضح السبب
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن
أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، أن الشرطة قررت منع إقامة حفلات الأفراح في الأماكن العام والشوارع بقطاع غزة.

وأوضح البطنيجي، أن القرار يأتي مع اقتراب موعد اختبارات الثانوية العامة، والتي ستكون بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، لافتاً إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ.

وأضاف البطنيجي، أن القرار يأتي لتهيئة الأجواء لطلبة الثانوية العامة، واستكمالاً لاستعداداتهم لخوض الامتحانات، مطالباً جميع المواطنين بالالتزام به وعدم مخالفته.

ودعا البطنيجي المواطنين لإبلاغ الشرطة في حالة إقامة أي حفلة أفراح بالمناطق العامة، باستثناء التي تقام في الأماكن المغلقة أو البعيدة عن المناطق السكنية.

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