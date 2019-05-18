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بوتين يكشف أهم أسلحة روسيا بالقرن الـ 21

بوتين يكشف أهم أسلحة روسيا بالقرن الـ 21
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أهم أسلحة الجيش الروسي في القرن الـ21، كاشفاً عما يعتبره أهم أسلحة القرن الحالي.

وقال بوتين، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، في كلمة له أمام القادة العسكريين الروس، ومسؤولي قطاع الإنتاج الحربي: إن سلاح الليزر، سيشكل القوة الرئيسية للجيش الروسي طيلة القرن الواحد والعشرين، مشدداً على ضرورة تنفيذ المشاريع المتعلقة بصناعة سلاح الليزر في وقت محدد.

وزار بوتين عدداً من المصانع العسكرية الروسية في الأسبوع الفائت، منها مصنع الطائرات في مدينة قازان، حيث تفقد طائرات معدلة من طراز (تو- 95) و(تو- 160) و(تو- 22)، وكذلك مروحية (مي- 38 تي) وطائرة (تو- 214).

وزار بوتين مدينة أختوبنسك في مقاطعة أستراخان، وعقب ختام زيارته لهذه المدينة، أعلن بوتين عن خطة تزويد القوات الجوية بـ 76 طائرة مقاتلة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس (سو- 57).

يذكر، أن ست طائرات من طراز (سو-57) رافقت طائرة بوتين أثناء قيامها بالرحلة إلى أختوبينسك.

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