المبادرة: قرار التحقيق بالمناهج الفلسطينية وقرار (البوندستاغ) يمثل انحيازاً للوبي الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: ان القرار الأوروبي بتشكيل لجنة للتحقيق في المناهج الفلسطينية، وقرار البرلمان الألماني، وسم حركة المقاطعة باللاسامية، يمثل رضوخاً للابتزاز، وللإرهاب الفكري، الذي يمارسه اللوبي الإسرائيلي، والذي يحاول تصوير حكومة إسرائيل التي تمارس الاحتلال و(الأبرتهايد) بأنها ضحية، ويوجه الاتهام للفلسطينيين المضطهدين من الاحتلال.و قالت المبادرة: لو كان هناك حد أدنى من الموضوعية؛ لتضمن القرار الأوروبي، فحص المناهج الإسرائيلية الحافلة بالتحريض العنصري ضد الفلسطينيين والعرب.وأن قرار البرلمان الألماني، ورغم أنه غير ملزم، يمثل خروجاً على أبسط قواعد الديمقراطية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، ومساً بحق الشعب الفلسطيني في النضال ضد منظومتي الاحتلال و(الأبرتهايد).وأشارت المبادرة إلى خطورة ما يجري من تحول خطير في موقف بعض المؤسسات والدول الأوروبية، بفعل النشاط المحموم للوبي الإسرائيلي، والذي تموله الحكومة الإسرائيلية، مما يستدعي تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ خطة متكاملة بالتعاون بين المؤسسات الرسمية والمدنية الفلسطينية للتصدي للتحريض الجاري ضد الشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية وأدواتها.