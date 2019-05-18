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شاهد أول فيديو من عقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد

شاهد أول فيديو من عقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء إماراتيون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، قالوا إنه لأحد فعاليات عقد قران الشيخ حمدان نجل نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يقومون بترديد الأدعية والابتهالات بصوت واحد بطريقة متناغمة يتغنون فيها بمقام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى في الإمارات "المالد" (قراءة المولد النبوي الشريف).

ويتناول فن "المالد" التغني بمآثر السيرة النبوية، وهو من الفنون الشعبية الإماراتية الشهيرة، ويعتبره الإماراتيون صورة حية ونابضة من التراث.

وعقد قران كل من ولي عهد دبي، حمدان، وأخويه مكتوم نائب حاكم دبي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، وأحمد، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ورئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات، في يوم واحد.

 

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