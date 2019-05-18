أكار: تركيا ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي "إس- 400" و"إف- 35"



وقال أكار: "سنوفي بتعهداتنا تجاه صفقتي منظومة صواريخ (إس- 400) الروسية ومقاتلات (إف-35) الأمريكية، ونعمل على الالتزام بهما دون أي تقصير".



وفي 5 نيسان/ أبريل الماضي، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز (إف- 35) وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريباً.



وتخطط أنقرة أيضاً لشراء 100 مقاتلة من الطراز ذاته من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حالياً تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.



تجدر الإشارة، إلى أن تركيا دفعت نحو 900 مليون دولار في إطار مشروع تكنولوجيا مقاتلات (إف-35).



وكانت تركيا قررت في 2017، شراء منظومة (إس- 400) من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية (باتريوت) من الولايات المتحدة.



والجمعة الماضي، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن عملية شراء منظومة الدفاع الجوي (إس-400) الروسية، اكتملت.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي منظومة صواريخ (إس- 400)، ومقاتلات (إف- 35) الهجومية.جاء ذلك، في كلمة له خلال زيارة تفقدية أجراها إلى قاعدة عسكرية بولاية ملاطية (وسط)، الجمعة، التي من المقرر أن تنتشر فيها مقاتلات (إف- 35)، بحسب (يني شفق).