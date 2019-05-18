حنا: فلسطين تُوحدنا والقدس تجمعنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد

رام الله - دنيا الوطنقام المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، يرافقه عدد من رجال الدين المسيحي بجولة تفقدية في البلدة القديمة من القدس، حيث وجه الوفد التهنئة لإخوتنا المسلمين بمناسبة شهر رمضان، مؤكدين بأن هذه الجولة إنما تحمل رسالة المحبة والأخوة والسلام والتلاقي بين كافة مكونات شعبنا الفلسطيني.وقال حنا في حديث أمام عدد من وسائل الإعلام التي رافقت هذه الزيارة: إن مدينة القدس هي مدينة توحدنا وتجمعنا، فالقدس عاصمتنا، وحاضنة أهم مقدساتنا، وهي المدينة التي نسكن فيها بأجسادنا ولكنها ساكنة في قلوبنا، وفي عقولنا وضمائرنا.وأكد على أن "رسالتنا اليوم إلى أبناء بيت المقدس، بأننا يجب أن نبقى كما كنا دوماً على قلب رجل واحد فوحدتنا الوطنية هي قوة لنا؛ كي نتمكن من أن ندافع عن القدس ومقدساتها، ونتمكن من الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية لهذه المدينة التي يستهدفها الاحتلال بوسائله المعهودة وغير المعهودة، ويسعى لطمس معالمها وتزوير تاريخها والنيل من مكانتها، وتهميش وإضعاف الحضور الفلسطيني الإسلامي والمسيحي فيها" .وأوضح، أن المسيحيين والمسلمين في المدينة المقدسة، كما وفي سائر أرجاء فلسطين هم اخوة في الانتماء الإنساني أولاً وفي الانتماء الوطني ثانياً، ففلسطين تجمعنا والقدس توحدنا ومن واجبنا جميعاً أن نعمل من أجل تكريس قيم العيش المشترك والتآخي الديني بين كافة مكونات شعبنا الفلسطيني، بعيداً عن أي خطاب طائفي أيا كان شكله، وأياً كان لونه.