بعد اتصاله بأمير قطر... هجمة واسعة على رئيس وزراء البحرين وحسابات تُدافع عنه

رام الله - دنيا الوطننُشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لشخصيات بحرينية من العائلة الحاكمة وغيرها، تأييداً لرئيس الحكومة خليفة بن سلمان، بعد الهجوم الذي تعرض له بعد اتصاله مع أمير قطر، وزيارته الكويت بعدها.وكان رئيس الحكومة البحرينية، هنأ أمير قطر تميم بن حمد بمناسبة شهر رمضان، تلاها زيارة إلى الكويت.وتعرض خليفة بن سلمان، لحملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات مؤيدة للإمارات والسعودية، اللتين تقودان حملة لمقاطعة قطر مع البحرين ومصر، وفق (يني شفق).وأشار البعض إلى وجود خلافات بين العائلة الحاكمة، بين الطرف المؤيد للإمارات والسعودية، والطرف الذي يرفض المقاطعة الخليجية لقطر.