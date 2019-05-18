تعثر المفاوضات بين الليكود والأحزاب الإسرائيلية وخلافات كبيرة تمنع تشكيل الحكومة

وقال الموقع: أن ليبرمان ما زال متمسكاً بوزارة الجيش، لكنه غير مستعد للعودة إليها دون منحه صلاحيات للتعامل مع حماس بصورة قوية، بحسب مقربين منه.



رام الله - دنيا الوطنتعثرت المفاوضات، التي يقودها حزب (الليكود) برئاسة زعيمه بنيامين نتنياهو، الذي تبقى له 11 يوماً في المهلة الثانية، التي منحها له رئيس الدولة؛ لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث ينتظر كل حزب، ما سيحصل عليه الحزب الآخر؛ من أجل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو.وقال موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية: إن الصعوبات والألغام في طريق نتنياهو تتزايد، والذي يتفاوض مع الأحزاب المرشحة للانضمام إلى ائتلافه، وفي حال نجاحه فسيكون 65 مقعداً في الكنيست، هذا في حال موافقته على شروط ليبرمان، وفي حال لم يوافق فستكون حكومة ضيقة بـ 60 مقعداً في الكنيست، وهذا ما يرفضه زعيم حزب (كولانو) موشيه كحلون، والذي يشترط دخوله إلى هذا الائتلاف بدخول ليبرمان إليه، من أجل أن تكون الحكومة قوية، وغير متأرجحة.وبين الموقع، أن حالة من الجمود ما زالت سائدة في المفاوضات الائتلافية، وسط تمسك كل حزب بموقفه، وهذا ما كشفه مسؤول كبير في الليكود، والذي قال: إنه ليس على وشك التوقيع ولو مع حزب واحد للانضمام إلى الائتلاف، واتهم "المسؤول" ما أسماهم بالشركاء بعدم إبدائهم أي استعداد لحل القضايا العالقة، بحسب (عكا).