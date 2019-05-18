(إسرائيل) لا ترغب بمواجهة شاملة بين أمريكا وإيران

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن صحيفة (غارديان) البريطانية قولها: إن مسؤولين كباراً في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أعربوا عن عدم رغبة "إسرائيل" باندلاع مواجهة شاملة بين أمريكا وإيران، وأنها ترغب بمواصلة الضغط على الأخيرة للوصول إلى اتفاق نووي، أكثر صرامة مع طهران.وبينت، أن عدم رغبة إسرائيل باندلاع حرب أمريكية إيرانية، خشية إطلاق طهران لصواريخ عليها، حيث هددت إيران مسبقاً على لسان أكثر من قيادي، أنها ستقصف تل أبيب في حال تعرضها لهجوم أمريكي، في الوقت التي تعتبر فيه الجمهورية الإيرانية إسرائيل، هدفاً أمريكياً.وفقاً للصحيفة: فإن قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أوعز إلى (المليشيات) في العراق، بالاستعداد لشن حرب بالوكالة على القوات الأمريكية، حيث اجتمع بقادة المليشيات العراقية الموالية لطهران، وأبلغهم بذلك قبل ثلاثة أسابيع.ويأتي ذلك، بالتوازي مع اجتياز سفينتين حربيتين أمريكيتين مضيق هرمز، ودخولهما إلى مياه الخليج، وفق ما قالت صحيفة (وول ستريت جورنال)، ونقلت عنها القناة الإسرائيلية.