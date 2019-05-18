دولي

الجيش يدرس تطويرها..(معاريف): القبة لا يمكنها اعتراض عشرات الصورايخ في آن واحد

الجيش يدرس تطويرها..(معاريف): القبة لا يمكنها اعتراض عشرات الصورايخ في آن واحد
القبة الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم السبت، إن جيش  الاحتلال الإسرائيلي، يدرس من جديد تطوير نظام ليزر للقبة الحديدية كوسيلة لاعتراض الصواريخ، وذلك بسبب عيوب القبة خلال الجولة الأخيرة مع غزة.

وذكرت الصحيفة، أن جيش الاحتلال يمتلك 10 بطاريات قبة فقط، إحداها احتياط، ولا تكفي لاعتراض عشرات الصواريخ التي تطلق في آن واحد، خاصة وأن تكلفة صاروخ القبة يبلغ حولي 70 ألف دولار.

وقالت: إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال جولة التصعيد الأخيرة أطلقتا 700 صاروخ منها 117 أطلقت في أقل من ساعة وبعضها استهدف بطاريات القبة نفسها.

وأكدت أن هذا يدل على الأداء الرائع والتحكم والتنسيق بينهم؛ لإصابة أهداف أكثر وتعطيل نظام القبة أيضاً.

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