أوقاف القدس: ملتزمون بإسناد ودعم موظفي وحراس الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكّد مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، التزامه بدعم وإسناد صمود ودور موظفي أوقاف القدس الشريف، وحراس المسجد الأقصى المبارك، خاصة، والمقدسيين عامة.وأوضح المجلس في بيان صحفي، أن ما جرى مع أحد حراس المسجد الأقصى من رفع قضية ضده بصفته الشخصية، لا الوظيفية، إنما هو استهداف لحراس المسجد الأقصى والعاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ومحاولة لإضعاف دورهم وتعطيل عملهم، والتأثير على أداء واجبهم تجاه المسجد المبارك من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وبيّن أنّه اتخذ قرارًا بدعم حارس المسجد الأقصى المبارك في قضيته وإسناده، وتحمل تكاليف القضية ضده، مؤكّدًا دعمه الكامل ووقوفه التام خلف حراس المسجد الأقصى، وموظفي الأوقاف الإسلامية في القدس.