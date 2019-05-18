(فنزويلا) مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل

رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، يوم أمس الجمعة، عن استعداد كاراكاس للدخول في حوار مع الإدارة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل.ونقلت وزارة الخارجية عن أرياسا، قوله:" اللحظة مناسبة للدبلوماسية نحن مستعدون للعودة إلى الدبلوماسية والجلوس على طاولة المفاوضات واحترام بعضنا، فالحكومة الفنزويلية مستعدة لإقامة آلية حوار مع الإدارة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل"، بحسب ( سبوتنك).في الوقت نفسه ، أشار البيان إلى أن حكومة دونالد ترامب فشلت في جميع استراتيجياتها فيما يتعلق بفنزويلا.هذا وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة إن اثنين من مبعوثيه توجها إلى النرويج هذا الأسبوع لبدء "استكشاف" احتمالات إجراء حوار مع المعارضة "لإعداد أجندة سلمية".يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.