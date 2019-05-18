رابط فحص أسماء المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية في مؤسسة تكافل

رام الله - دنيا الوطننشرت مؤسسة (تكافل) صباح أمس الجمعة، رابط فحص القسائم الشرائية لشهر رمضان لأهالي قطاع غزة.وأوضحت تكافل عبر موقعها الإلكتروني، أن التسليم لمدة 10 أيام، وسيتم التحديث يومياً لأسماء المستفيدين على القسائم الشرائية.